التربية تُحدد ضوابط التقديم لمدارس الموهوبين للعام الدراسي المقبل

2020/08/18 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، ضوابط الترشيح لدخول الاختبارات التشخيصية للقبول في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2020 - 2021 للصف الرابع الابتدائي والصف الاول المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وصال محمد جبر المشرف العام على مدارس الموهوبين في العراق قالت، إن الضوابط التقديم على مرحلة الرابع الابتدائي تنص على حصول التلميذ على درجات لا تقل عن 10/10 لكل من مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية للصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي".

وأضافت جبر: "اما فيما يخص التقديم للصف الاول المتوسط للمحافظات (ميسان ، نينوى ، ذي قار) فهو حصول الطالب على درجات لا تقل عن 100% لكل من مادتي العلوم والرياضيات وبمجموع عام لا يقل عن ( 582) للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2019-2020 ، وحصول الطالب على درجات لا تقل عن 97% لكل من مادتي العلوم والرياضيات للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2018-2019" .

واشار البيان الى "ضوابط اخرى تخص الامتحان الالكتروني للتقديم على المدارس الموهوبين وهي تتمثل بإعطاء المراقب قاعة الكترونية تضم عشرة طلاب، وعليه ان يُشخص اي حالة غش اثناء تأدية الامتحان، حيث سيحرم الذي ثبت عليه الغش من دخول مدارس الموهوبين وستهمل ورقة الإجابة"ز

وأوضح البيان، أن "التسجيل الفيديوي سيكون تحت اشراف لجنة تدقيقية رقابية وسيتم خزنهُ في قاعدة بيانات هيئة رعاية الموهوبين في حالة الاعتراض، على ان يتم تنبيه التلميذ / الطالب بعدم ادارة الوجه يميناً ويساراً ويكون التركيز على شاشة الحاسبة او الموبايل حصراً".

ولفت البيان الى "وجود تعليمات تخص التلميذ / الطالب وهي تفيد بأن يكون الاعتماد في الاجابة على حصيلة معلوماته السابقة لضيق الوقت، هذا وسيتم اجراء اختبارين تجريبيين لاكتشاف مواطن الضعف ومحاولة تجاوزها".وتابع البيان: "سيتم تزويد كل تلميذ برقم سري للدخول للامتحان الإلكتروني ، وستهمل اجابة التلميذ / الطالب في حالة شك اللجنة الامتحانية والتدقيقية الرقابية بأي خرق اثناء تأدية الامتحان الالكتروني ، يذكر ان باب التقديم سيكون عبر الاستمارة الالكترونية الخاصة بكل محافظة".

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