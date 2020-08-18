برشلونة يؤكد التفاوض مع كومان بعد إقالة سيتين

2020/08/18 | 15:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رونالد كومان مدرب هولندا في صورة من أرشيف رويترز

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