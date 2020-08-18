2020/08/18 | 15:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة العلوية تستعد لاحياء مراسم شهر محرم الحرام وتؤكد التزامها بالاجراءات الصحية الصادرة من الجهات المعنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 15:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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