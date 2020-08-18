2020/08/18 | 15:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وردت أنباء عن حصول تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر إن انقلابا عسكريا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.وقالت وكالة الصحافة الفرنسية من جهتها إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصادر متطابقة، أن تمردا قد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقلاب عسكري في جمهورية مالي واعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان وكالة تقدم الاخبارية.

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