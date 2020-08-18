علاوي يحذر الحكومة من المجازفة بوجودها ووجود العراق

2020/08/18 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، الحكومة من المجازفة بوجودها ووجود العراق، منتقدا الاكتفاء بلجان تحقيق سرية وعدم تشكيل محكمة خاصة علنية للكشف عن المتورطين في حملات تصفية الناشطين.وقال علاوي في تغريدة له ، على منصة تويتر، وطلعت عليها “تقدم”، ان “الحكومة بحاجة لاتخاذ قرارات حاسمة تتجاوزعملية استبدال شخصٍ بآخر، والا فانها …

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