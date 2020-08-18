علاوي: الحكومة بحاجة لاتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز عملية استبدال شخصٍ بآخر

2020/08/18 | 16:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الثلاثاء، أن الحكومة بحاجة لاتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز عملية استبدال شخصٍ بآخر.

وقال علاوي في تغريدة على موقعه في "تويتر" أطلعت عليها السومرية نيوز، إن "الحكومة بحاجة لاتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز عملية استبدال شخصٍ بآخر، والا فانها تجازف بوجوده اووجود العراق".وأضاف أن "حملات تصفية الناشطين وعدم الكشف عن قتلة الشهيد هشام الهاشمي رغم مرور ٤٠ يوما على استشهاده جاء نتيجة عدم تشكيل محكمة خاصة علنية للكشف عن القتلة وحماتهم، والاكتفاء بلجان تحقيق سرية".

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