زمن موناليزا الحزينة: الفصل الأول/ 3 - دلور ميقري

2020/08/18 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري وإنما أثناء تواجد الأسرة الضيفة في الدار ( وقبل مرضها بطبيعة الحال )، أمكن لبيان التعرّف على زقاق الحاج حسين؛ وهو الزقاق، المقدّر لها بعد نحو عقد من الأعوام أن تتنقل إليه، كامرأة متزوجة، لتقضي فيه معظم سني عُمرها.



" ورد "، ابنة العمّة المماثلة لها في السن، تعهّدت مهمّة التعريف حينَ علمت بسهولة التنقل بين الزقاقين: دهليز طويل، تغشاه العتمة حتى في النهار، كان ينفتح عليه بابُ بيتِ الرجل المدعو، جروس، ......





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