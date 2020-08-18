الاحتفاء بالحياة والموت - حنان بديع

2020/08/18 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع لا شيء يستحق الانحناء ولا خسارة تستحق الندم ..



هذه فلسفة الشعوب الأبية ذات الإرادة الصلبة فكما للأرض حقها في أن تغضب وللبحور مشيئتها في أن تثور وللرياح رغبتها في أن تعصف بنا ..لنا أيضا الحق والإصرار على الاحتفاء بهذه الحياة في كل أحوالها.نعم نحن الأصغر والأضعف على هذا الكوكب إلا أن أحلامنا الأكبر وإرادتنا هي الأقوى على الإطلاق..



و كما أن الطبيعة تتغذى على الحياة فان الإنسان مثلها ي ......





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