إرهاصات كونية حديثة - جواد بشارة

2020/08/18 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة إرهاصات كونية معاصرة عن موقع أنا أثق بالعلم باللغتين الفرنسية والانجليزية 1وقع ستيفن هوكينغ، قبل وفاته، مع 32 من كبار الفيزيائيين خطابًا بشأن الجدل حول أصل الكون.



لقد كنا نتساءل كيف بدأ الكون طيلة قرون عديدة ولم نصل إلى ‘جابة ناجعة وقاطعة ومثبتة علمياً.



لقد تم إحياء هذا الجدل مؤخرًا، لأن 33 من أشهر علماء الفيزياء في العالم قد نشروا رسالة مفتوحة تدافع عن إحدى الفرضيات الرئيسية حول ......





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