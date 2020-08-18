نائب: تسكين الدرجات الوظيفية لخريجي المعاهد والاعداديات مخالف لعدد من الاحكام

2020/08/18 | 16:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد حمدان الساعدي، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي برفع التسكين الوظيفي لخريجي لموظفي الدولة من خريجي المعاهد والاعداديات .وقال الساعدي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “هذه الشريحة تعاني من الاجحاف بحقها ويجب انصافها بسبب تسكين درجاتهم الوظيفية مما يتسبب ببقاء نسبة الراتب الشهري ثابتة نسبيا، وخاصة …

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