تقرير بريطاني يثير المخاوف بمعلومات قد “تنسف” اجراء وقائي شائع!

2020/08/18 | 16:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أثار تقرير بريطاني، مخاوف عدة، بمعلومات طبية جديدة، قد “تنسف” عملية فحص درجا الحرارة التي اصبحت معتادة عن مداخل الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء في جميع دول العالم.وبحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية، حذر فريق من العلماء الأميركيين من إمكانية أن يفشل مثل هذا الإجراء منفردًا صباحًا وظهرًا، […]

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