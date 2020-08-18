كوشنر يحث السعودية على التطبيع مع الصهاينة

2020/08/18 | 16:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حث جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السعودية على تطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، معتبرا أن هذه الخطوة ستصب في صالح اقتصاد ودفاع المملكة.وبحسب ما نقلته قناة “i24 news” الإسرائيلية، قال كوشنر :”تطبيع العلاقات بين السعودية و الكيان الإسرائيلي سيكون أمرا مفيدا جدا للأعمال السعودية، وسيكون مفيدا جدا لقطاع الدفاع السعودي”، […]

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