“تل أبيب” وقعت صفقات أمنية سرية مع أبو ظبي بثلاثة مليارات دولار

2020/08/18 | 16:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وقعت سلطات أبو ظبي ووزارة الحرب الاسرائيلية في السنة والنصف الأخيرة على مجموعة صفقات أسلحة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.وبحسب المراسل العسكري في موقع القناة 12 الاسرائيلية نير دفوري، تعهّدت الامارات بعدم نقل المنظومات والمعرفة الى جهات أخرى.ولفت الموقع الى أن هذه الصفقات تضمنت منظومات جمع معلومات استخبارية، منظومات بصرية، سايبر، مراقبة […]

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