بالتزامن مع زيارة الكاظمي لواشنطن.. تحذير اميركي من تحول العراق لـ يمن أو سوريا جديدة

2020/08/18 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادقال كبير الباحثين في معهد هودسون - مايكل بريجنت، اليوم الثلاثاء، ان هناك احتمالية بحدوث انسحاب الولايات المتحدة وحلف الناتو من العراق إن بقي الوضع على حاله.واضاف في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، ان "الولايات المتحدة سئمت من اعتماد ستراتيحية الصبر منذ 17 عاماً ردا على استهداف مصالحها في العراق وحان وقت القرار".واكد ان "هذا الملف سيتم مناقشته خلال الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى العاصمة الامريكية واشنطن". وتابع ان " هناك احتمالية حدوث انسحاب الولايات المتحدة وحلف الناتو من العراق إن بقي الوضع على حاله وهذا الامر قد يحوله ليمن او سوريا جديدة". واردف "لو حدثت انتخابات نزيهة وفق قانون انتخاب جديد في العراق نتوقع تغييرا في شكل البرلمان الحالي قد يصل إلى 80٪".ونبه الى ان "الكاظمي قد يطلب دعما ماليا لحكومته"، مضيفا ان "الولايات المتحدة تريد تغييراً ملموساً في العراق ورئيس الوزراء العراقي سيطلب مزيدا من الصبر ولا اعتقد إن واشنطن ستكون مرنة بهذا الجانب".

وغادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية، فيما كشف مكتبه بعض الفقرات من جدول الزيارة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي، سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، وستجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، الى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأضاف البيان، أن "الكاظمي سيعقد خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها الأمن والاقتصاد والصحة، وغيرها من القطاعات".وأمس الاثنين، أعلنت الخارجية العراقية، وصول وزيرها، فؤاد حسين إلى واشنطن، على رأس الوفد المُفاوِض لعقد جولة من الحوار الستراتيجيّ.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل إلى واشنطن على رأس الوفد المُفاوِض لعقد جولة من الحوار الستراتيجيّ يُزمَع إجراؤها اليوم الثلاثاء بين العراق والولايات المتحدة الأميركيّة".وأضاف البيان، أن "الوفد العراقيّ في هذه الجولة التفاوضيّة سيرأسه وزير الخارجيّة فؤاد حسين، وسيكون على رأس الوفد الأميركيّ وزير الخارجيّة بومبيو".وأشار البيان إلى أن "جولة المفاوضات هذه تأتي تمهيداً للحوار الذي سيقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظميّ عن الجانب العراقيّ مع الجانب الأميركيّ الذي يقوده الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب".

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