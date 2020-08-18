14 اصابة جديدة بكورونا بمناطق الإدارة الذاتية

2020/08/18 | 17:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اصابات كورونا في مناطق الإدارة الذاتية خلال الاسبوعين الاخيرين - الصورة للعربية نت

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