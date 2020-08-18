وزير الثقافة يتعهد بمتابعة مطالب المتظاهرين من خريجي السياحة والآثار

2020/08/18 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهّد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وفداً من المتظاهرين من خريجي أقسام السياحة والآثار بمتابعة مطالبهم.

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