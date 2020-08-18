بطيخ أم شمام؟ الفاكهة الأكثر فائدة

2020/08/18 | 17:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تحدثت أخصائية الغدد الصماء الروسية زهرة بافلوفا، عن أي من المنتجين الصيفيين الشهيرين – البطيخ أم الشمام – أكثر فائدة للجسم.وأشارت إلى أن البطيخ (الأحمر) والشمام (البطيخ الأصفر) يحتويان تقريبًا على نفس الكمية من العناصر المفيدة: الحديد والمغنيسيوم والفوسفور وحمض الفوليك والبوتاسيوم.وكتبت على “تلغرام”: “ومع ذلك، فإن البطيخ له تأثير مدر […]

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