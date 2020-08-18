2020/08/18 | 17:29 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/خاص..
اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الثلاثاء، دخول العراق المرحلة الثالثة من انتشار كورونا والتي تعد الاخطر بعد تفشي الوباء مجتمعيا.
وقالت عضو اللجنة النائب صفاء مسلم لـ /المعلومة/ إن “وباء كورونا في العراق دخل بأخطر مراحله ما ينذر بخطر كبير والاستعداد للمرحلة المقبلة”.
واضافت ان “الوباء دخل المرحلة الثالثة والتي تسمى بالتفشي المجتمعي وهي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية: العراق دخل المرحلة “الأخطر” بانتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الثلاثاء، دخول العراق المرحلة الثالثة من انتشار كورونا والتي تعد الاخطر بعد تفشي الوباء مجتمعيا.
وقالت عضو اللجنة النائب صفاء مسلم لـ /المعلومة/ إن “وباء كورونا في العراق دخل بأخطر مراحله ما ينذر بخطر كبير والاستعداد للمرحلة المقبلة”.
واضافت ان “الوباء دخل المرحلة الثالثة والتي تسمى بالتفشي المجتمعي وهي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية: العراق دخل المرحلة “الأخطر” بانتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية: العراق دخل المرحلة “الأخطر” بانتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).