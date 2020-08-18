الصحة النيابية: العراق دخل المرحلة “الأخطر” بانتشار كورونا

2020/08/18 | 17:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الثلاثاء، دخول العراق المرحلة الثالثة من انتشار كورونا والتي تعد الاخطر بعد تفشي الوباء مجتمعيا.وقالت عضو اللجنة النائب صفاء مسلم لـ /المعلومة/ إن “وباء كورونا في العراق دخل بأخطر مراحله ما ينذر بخطر كبير والاستعداد للمرحلة المقبلة”.واضافت ان “الوباء دخل المرحلة الثالثة والتي تسمى بالتفشي المجتمعي وهي […]

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