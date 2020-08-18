ساعياً لإعادة “الأسطول الوطني النفطي”… العراق يبني ناقلتين بسعة 30 الف طن

2020/08/18 | 17:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أبرمت شركة ناقلات النفط العراقية، اليوم الثلاثاء،عقداً مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين نفطيتين، سعياً لإعادة الاسطول الوطني النفطي .وذكر بيان حكومي: إنه تم إبرام هذا العقد يأتي في إطار خطط الوزارة واهتمامها بإعادة بناء الأسطول الوطني لناقلات النفط من جديد ، ،التي تضررت بسبب الحروب العبثية خلال العقود الماضية”.وأضاف […]

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