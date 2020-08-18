علاوي: الحكومة بحاجة لاتخاذ قرارات حاسمة للكشف عن قتلة الناشطين المدنيين

2020/08/18 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي على حملة الاغتيالات التي طالت الناشطين المدنيين مؤخرا.

علاوي قال في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الحكومة بحاجة لاتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز عملية استبدال شخصٍ بآخر، مبينا أن حملات تصفية الناشطين وعدم الكشف عن قتلة الشهيد هشام الهاشمي رغم مرور أربعين يوما على استشهاده جاء نتيجة عدم تشكيل محكمة خاصة علنية للكشف عن القتلة وحماتهم، والاكتفاء بلجان تحقيق سرية بحسب تعبيره.

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