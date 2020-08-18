2020/08/18 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استأنفت المحكمة الدولية في لاهاي جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري.

المحكمة الدولية أكدت خلال الجلسة، أن جميع قتلة الحريري ينتمون لحزب الله، مبينة أن الهدف المنشود من اغتياله زعزعة استقرار لبنان.

وأشارت الى حصول عمليات تضليل بشأن المسؤولين عن عملية الاغتيال بعد التفجير مباشرة، موضحة أن أبو عدس قد يكون “كبش محرقة” في عملية اغتيال الحريري، وأن إعلان مسؤولية أبو عدس عن التفجير كان زائفا ولا دليل يربطه بمسرح الجريمة.

وأضافت، أنه لا دليل موثوق يربط المتهمين بدر الدين وعنيسي وصبرا باختفاء أبو عدس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الدولية: جميع قتلة رفيق الحريري ينتمون لحزب الله) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الدولية: جميع قتلة رفيق الحريري ينتمون لحزب الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).