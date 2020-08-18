اعتقال مجموعة متظاهرين بارزين وأنباء تتحدث عن اختفائهم من مراكز الشرطة

2020/08/18 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

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اعتقلت جهات غير رسمية مجموعة من المتظاهرين والناشطين البارزين في الحراك الشعبي بالبصرة إثر مشاركتهم في التظاهرات الأخيرة المطالبة بالكشف عن قتلة الناشط تحسين الشحماني.

وعلى رأس المجموعة التي تم اعتقالهم، الناشط حسين العربي والذي يعمل معلما موسيقيا في مدارس البصرة، بحسب ما تناقله ناشطون.

ووفقا لشهود عيان فأن الجهات التي اعتقلت مجموعة متظاهرين على الاغلب ليست تابعة لجهات رسمية أمنية، مؤكدين أنه وبعد التحري عنهم لم يجدوا لهم اثرا في مراكز الشرطة ما يثير تساؤلات عن هوية الجهة التي اعتقلتهم او اختطفتهم.

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