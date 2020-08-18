الكاظمي سيضع صيغة جديدة لطبيعة العلاقة التي شهدت توترا خلال الحكومات السابقة

2020/08/18 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محللون سياسيون، عن أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن ستضع العلاقة بين العراق والولايات المتحدة في مسار جديد وفق أساس الاتفاقيات المبرمة بين البدلين.

المحللون أكدوا أن المباحثات العراقية الأميركية ستنطلق وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ومن ثم وضع صيغة جديدة لطبيعة العلاقات التي شهدت توترا خلال الحكومات السابقة.

المحللون ذكروا أيضا ان هذه الزيارة ستحاول تثبيت العراق بوصفه دولة توازن، وأن الجانب الأكبر منها وفيها سيكون طبيعة الصراع بين واشنطن وطهران، ومن ثم باقي المسائل الأخرى من خلال رؤية ترمب لمختلف القضايا والملفات.

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