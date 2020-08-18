2020/08/18 | 17:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… دعا البنك المركزي العراقي المواطنين كافة إلى التعامل مع المصارف وشركات الوساطة المالية المجازة منه، محذراً من “الاكتناز في المنازل”.وقال البنك في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء إنه يدعو المواطنين كافة إلى التعامل مع المصارف وشركات الوساطة المالية المجازة منه، اثناء التبادلات النقدية الكبيرة، بدلاً من الاكتناز في المنازل .وأضاف أنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يحذراً المواطنين من “الاكتناز في المنازل”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يحذراً المواطنين من “الاكتناز في المنازل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).