الكويت.. عجز الميزانية يتجاوز 45 مليار دولار

2020/08/18 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهرت وثيقة برلمانية أن الكويت تتوقع ارتفاع عجز الميزانية في السنة المالية 2020-2021 إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار)، في ظل معاناة الاقتصاد من تفشي كورونا وضعف أسعار النفط.وقبل ذلك أشارت تقديرات سابقة قبل تفشي كورونا وهبوط أسعار النفط إلى أن العجز من المتوقع أن يصل إلى 7.7 مليار دينار.وأوضحت […]

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