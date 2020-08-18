2020/08/18 | 17:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي استقرار درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري مع ارتفاع بسيط جداً الجمعة المقبل.وقال مدير إعلام هيأة الأنواء الجوية عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، إن “الهيأة لم تؤشر وجود موجة حر قادمة إلى البلاد على غرار ما حصل الشهر الماضي”.وأضاف، أن “درجات الحرارة في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنواء الجوية تكشف حقيقة تأثر البلاد بموجة حر قادمة المركز الخبري الوطني.

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