2020/08/18 | 17:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري جلستها التي عقدت اليوم الثلاثاء في لاهاي بعد النطق بالحكم.وكانت المحكمة أكدت عدم كفاية الأدلة ضد ثلاثة متهمين في قضية اغتيال الحريري، موضحة أن قرار اغتيال الحريري أعقب اجتماع البريستول الذي دعا إلى انسحاب سوريا من لبنان.كما أكدت أن الأدلة تثبت “تورط” …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع جلسة المحكمة الخاصة باغتيال الحريري بعد النطق بالحكم وكالة تقدم الاخبارية.

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