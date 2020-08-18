2020/08/18 | 17:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة… كشف رئيس كتلة السند الوطني المنضوية في تحالف الفتح النائب احمد الاسدي، تفاصيل الاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما اكد دعم تحالف الفتح لاجراء الانتخابات.وقال الاسدي خلال استضافته في برنامج تلفزيوني ان “الاجتماع كان مخصصا لمناقشة زيارة الكاظمي المرتقبة لواشنطن، وتم التباحث حول جدولة الانسحاب الأميركي من العراق”.واكد الاسدي انه “لا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي : يكشف تفاصيل الاجتماع مع الكاظمي ويؤكد دعم الفتح لاجراء الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسدي : يكشف تفاصيل الاجتماع مع الكاظمي ويؤكد دعم الفتح لاجراء الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).