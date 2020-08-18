الفتح: أي اتفاق اقتصادي مع واشنطن يجب أن يخضع للسيادة العراقية

2020/08/18 | 17:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف عضو تحالف الفتح النائب حسن شاكر، الثلاثاء، عن اهم مطاليبه في زيارة الكاظمي للعاصمة الامريكية واشنطن، مؤكدا أن اي اتفاق اقتصادي مع الولايات المتحدة يجب أن يحترم السيادة العراقية.وقال شاكر لـ /المعلومة/، ان “مطاليبنا ثابتة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارته الحالية الى العاصمة الامريكية واشنطن هي سيادة العراق وجدولة خروج […]

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