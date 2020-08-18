عضو بمالية البرلمان: الاتفاق بين بغداد واربيل لن يحل ازمة رواتب موظفي الاقليم.. كردستان تتحمل مخالفات

2020/08/18 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية، النائب أحمد الحاج رشيد، اليوم الثلاثاء، وجود أكثر من مليون موظف في كردستان، فيما أشار إلى أن المبلغ المرسل من العاصمة بغداد لن يحصل أزمة الرواتب في الإقليم.

وقال أحمد الحاج رشيد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة إقليم كردستان تدرس إمكانية دفع رواتب الموظفين من الحكومة المركزية بتوقيت واحد مع العاصمة بغداد"، مبينا أن "الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل يمثل نقلة نوعية في العلاقات بين الطرفين".

وأضاف الحاج رشيد، أن "المبلغ المرسل من الحكومة الاتحادية سيحل جزء من أزمة الرواتب، لكنه لن يكفي لحل أصل المشكلة لأن حكومة الإقليم تحتاج إلى 895 مليار دينار لتوزيع رواتب موظفيها بسبب مخالفتها لقانون الموازنة العامة في توظيف الآلاف لأغراض حزبية وانتخابية".

وأشار عضو اللجنة المالية، إلى أن "عدد الموظفين في الإقليم يتجاوز المليون في حين أن ما مسجل في ديوان وزارة المالية الاتحادية هو 600 الف وبالتالي سيكون من الصعب إلغاء الاستقطاعات برواتب الموظفين في الوقت الحالي".

وقرر مجلس وزراء كردستان، أمس الاثنين، صرف رواتب موظفي إقليم كردستان المتأخرة منذ خمسة شهور، خلال الأيام المقبلة.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اعلن السبت الماضي، أن الحكومة الاتحادية قررت إرسال 320 مليار دينار عراقي إلى أربيل كجزء من رواتب الموظفين.

وقال في بيان صحفي: "خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحثنا معا الإشكالات بين أربيل وبغداد، وأكدنا على أن يكون الاحتكام للدستور العراقي هو الفيصل في حسم جميع نقاط الخلاف، مع وضع خصوصية إقليم كردستان ومصلحة جميع العراقيين بنظر الاعتبار".

وأضاف: "أشرنا معا خلال هذا الاتصال، إلى التقدم الذي أحرزته المحادثات القائمة منذ عدة أشهر بين وفدي التفاوض للجانبين وفق أسس التفاهم الذي تم التوصل إليه في وقت سابق بشأن مشكلة متقاضي الرواتب في الإقليم".

وتابع: "تقرر أن ترسل بغداد مبلغ 320 مليار دينار عراقي كجزء من الرواتب إلى إقليم كردستان في أقرب وقت، وبما يتناسب مع الوضع المالي الراهن للعراق، وأكدنا معا على ضرورة استمرار المحادثات بهدف حل جميع الإشكالات".

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