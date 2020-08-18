2020/08/18 | 17:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العراقية العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، قيام مركز كمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي، بإتلاف إرسالية أدوية بشرية ومواد مختبرية إسرائ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة.. الجمارك تتلف في مطار بغداد إرسالية أدوية إسرائيلية المنشأ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة.. الجمارك تتلف في مطار بغداد إرسالية أدوية إسرائيلية المنشأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).