الكاظمي : العراق ما يزال يحتاج واشنطن .. ونحن لا نلعب دور ساعي البريد

2020/08/18 | 17:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قبل وصوله إلى العاصمة الامريكية واشنطن، أن بلاده ما تزال بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم “داعش” ، مبينا نحن لا نلعب دور ساعي البريد بين ايران وامريكا وأضاف الكاظمي في مقابلة مع أسوشيتد برس، أن العراق حاليا لا يحتاج إلى دعم عسكري مباشر […]

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