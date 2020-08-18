بينهم نجوم كبار.. كومان يعتزم التخلص من ستة لاعبين لإعادة الحياة لبرشلونة

2020/08/18 | 17:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..من المقرر أن يترك الهولندي رونالد كومان، منصبة على رأس الإدارة الفنية لمنتخب بلاده، من أجل الإشراف على نادي برشلونة.وحتى قبل توليه مهمته بشكل رسمي في برشلونة، فقد كشفت تقارير إعلامية، خطط المدرب الهولندي فور تسلمه دفة قيادة “البارسا”.وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن كومان سيطالب إدارة برشلونة بالتخلص من ستة لاعبين، […]

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