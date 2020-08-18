رغم وصفها بغير المسبوقة.. لماذا يتفاءل الخبراء بانتعاش الاقتصاد؟

2020/08/18 | 17:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سلط تقرير بريطاني الضوء على اراء لخبراء اقتصاديين “مستبشرين” بتحسن الاقتصاد وانتعاشه مجددًا بالرغم من التقارير التي تصف التدهور المتسبب بجائحة كورونا بأنه “غير مسبوق”.واعدت الشبكة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا رصدته “يس عراق”، أكدت أنه اللافت أن بعض الخبراء الاقتصاديين لا يزالون متفائلين، ويتوقعون أن يسير الاقتصاد بخطى سريعة […]

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