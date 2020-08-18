العراق: طقس الاسبوعين الجاري والمقبل “استثنائي”… تعرف على التفاصيل

2020/08/18 | 17:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أكدت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الثلاثاء، استقرار درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري مع ارتفاع بسيط جداً الجمعة المقبل.وذكر بيان لإعلام هيأة الأنواء الجوية إن “الهيأة لم تؤشر وجود موجة حر قادمة إلى البلاد على غرار ما حصل الشهر الماضي”.وأضاف، أن “درجات الحرارة في البلاد تشهد […]

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