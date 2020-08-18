العمليات المشتركة تكشف عن أهداف زيارة الشمري إلى كركوك

2020/08/18 | 18:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن أهداف زيارة الفريق الركن عبد الأمير الشمري إلى محافظة كركوك.

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