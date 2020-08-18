2020/08/18 | 18:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلة عراقية تتبرع بقناني الاوكسجين مجانا لمرضى كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 18:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة عراقية تتبرع بقناني الاوكسجين مجانا لمرضى كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عائلة عراقية تتبرع بقناني الاوكسجين مجانا لمرضى كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).