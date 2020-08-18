مسؤول سوري يطالب ساسة لبنان بالاعتذار بعد صدور قرار محكمة الحريري

2020/08/18 | 18:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال عضو مجلس الشعب السوري أحمد الكزبري، الذي كان يرأس اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس، إن “على الساسة في لبنان أن يقدموا اعتذارهم للحكومة السورية وإلى الشعب السوري عن كل ما بدر منهم من اتهامات زائفة، بعدما صدر الحكم عن المحكمة الدولية وأثبت عدم علاقة الحكومة السورية بعملية الاغتيال”.ويشير الكزبري، في حديث […]

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