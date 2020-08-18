قرقاش: معاهدة السلام مع إسرائيل تحول استراتيجي إيجابي للعرب

2020/08/18 | 18:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل تمثل “تحولا استراتيجيا إيجابيا للعرب”، مؤكداً أن الخطوة الإماراتية الجريئة حرّكت مياهاً ساكنة، مشيراً إلى أن “تغيير المشهد ضروري لتجاوز مصطلحات مؤلمة في ماضي عالمنا العربي كالنكبة والنكسة والحروب الأهلية”.وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه في “تويتر”: […]

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