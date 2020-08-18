خسائر الدولار الامريكي تزداد الى اكثر من 0.4 بالمئة

2020/08/18 | 18:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد عمق الدولار الأمريكي خسائره مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ضغوط بيعية قوية.وتعرضت الورقة الخضراء إلى ضربة ثلاثية من هبوط عوائد السندات الأمريكية والبيانات الاقتصادية الضعيفة للولايات المتحدة إضافة لهبوط الطلب على الملاذات الآمنة، الأمر الذي تسبب في ضغوط بيع واسعة النطاق.وأدى هبوط الدولار إلى […]

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