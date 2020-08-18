الموقف الوبائي في العراق: حالات الشفاء “نصف” عدد الاصابات “المرتفعة جدا”!

2020/08/18 | 18:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت وزارة الصحة العراقية، الموقف الوبائي اليومي الخاص بفيروس كورونا.وذكر بيان انه تم فحص ( 20772) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1325103 ) – سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2895) حالة […]

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