النزاهة : صدور أوامر استقدام وقبضٍ بحق وزير ومحافظين سابقين

2020/08/18 | 18:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أوامر استقدام وقبضٍ بحق وزير ومحافظين سابقين؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء انه “تم صدور أمر استقدامٍ بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله؛ على خلفيَّة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المنفذة للمشروع […]

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