الأنواء الجوية: لم نرصد موجة حر قادمة

2020/08/18 | 18:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسم التنبؤ في الهيأة لم يؤشر وجود موجة (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، استقرار درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري مع ارتفاع بسيط جدًا الجمعة المقبل.

قال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الهيئة لم تؤشر وجود موجة حر قادمة إلى البلاد على غرار ما حصل الشهر الماضي".

وأضاف أن "درجات الحرارة في البلاد تشهد استقرارًا مع ارتفاع طفيف من درجة إلى درجتين في المنطقتين الوسطى والجنوبية يوم الجمعة ويستمر حتى الاثنين المقبل ثم تعاود إلى معدلاتها الطبيعية".

وأشار إلى أن "قسم التنبؤ في الهيأة لم يؤشر وجود موجة حر قادمة تتأثر فيها البلاد".

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