2020/08/18 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

وجه عضو لجنة الطاقة النيابية غالب محمد، الثلاثاء (18 آب 2020)، الى الشركات الاجنبية من اجل الاستثمار في العراق، مؤكداً ان الوضع الامني مستقر ويساعد على الاستثمار.

وقال محمد لـ (بغداد اليوم)، ان "وضع العراق الامني خلال الفترة الحالية جيد وندعو الشركات الاجنبية بكل انواعها اذا كانت جادة للاستثمار في العراق".

وأضاف، أن "تجربتنا مع الامريكان من ناحية الاستثمارات منذ 2003 ولحد الان مجرد وعود لايوجد تنفيذ على ارض الواقع، بالاضافة الى ان الحديث عن وجود دور للشركات الايرانية في موضوع النفط والغاز غير دقيق لأنها ليست كبيرة".ومطلع العام الجاري قامت الشركات الأجنبية العاملة في حقول البترول بإجلاء موظفيها عبر مطار البصرة الدولي، خشية تداعيات الاوضاع التي يمر بها العراق منها اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وانتشار وباء كورونا.

وتتولى شركات نفط أجنبية عملاقة الاستثمار في مجال النفط في البصرة، من بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

حددت دائرة المرور العامة ، الثلاثاء 18-8-2020، غرامة رمي النفايات او السكائر او الأوراق في الشارع من قبل السائقين في الشارع.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب انها ستفرض "غرامة مالية قدرها 50 الف دينار على سائق الم

بغداد اليوم – بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء، عن اخر التطورات بخصوص ملف التحقيقات الحاصلة بمنفذ الصفرة.

وقال الجبوري لـ(بغداد اليوم)، ان "اي دعوة لإعادة احياء منفذ كمرك الصفرة شمال ديالى غ

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية، النائب أحمد الحاج رشيد، اليوم الثلاثاء، وجود أكثر من مليون موظف في كردستان، فيما أشار إلى أن المبلغ المرسل من العاصمة بغداد لن يحصل أزمة الرواتب في الإقليم.

وقال أحمد الحاج رشيد، في حديث لـ(بغدا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ’’الأجواء مناسبة’’.. نائب يوجه دعوة الى الشركات الاجنبية للاستثمار في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ’’الأجواء مناسبة’’.. نائب يوجه دعوة الى الشركات الاجنبية للاستثمار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).