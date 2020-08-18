النزاهة تصدر أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله ومحافظ بابل السابق وتستقدم الأسبق

2020/08/18 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أوامر استقدام وقبضٍ بحق وزير ومحافظين سابقين؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضايا التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى "صدور أمر استقدامٍ بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله؛ على خلفيَّة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المنفذة للمشروع الوطني للديلزة (غسل كلى) بالعقد المبرم مع شركة كيماديا، لافتةً إلى الاستمرار بصرف المستحقات رغم التلكؤ وعدم إنجاز المشروع".واكدت الهيأة "إصدار المحكمة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق محافظ بابل السابق، وأمر استقدام بحق المحافظ الأسبق، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات في منح فرصة استثماريَّةٍ في المحافظة، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء".

وكانت الهيئة قد أعلنت في الأيام المنصرمة عن صدور عدة أوامر استقدام وقبض بحقِّ وزراء ومحافظين ومسؤولين محليين في عدد من المحافظات؛ على خلفيَّة مخالفاتٍ وشبهات فساد حققت فيها الهيئة.

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.عبد الغني للساعدي ، الثلاثاء 18 عن تسجيل 423 اصابة بفيروس كورونا بينها 201 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم,

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء المصادف 18 آب 2020

- تم فحص ( 20772) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العرا

بغداد اليوم - متابعة

حددت نقابة الأطباء، سبباً قالت إنه يمنع اجراء اعداد أكبر من المسحات في العراق عن المعدل الحالي الذي اقترب من 20 ألف فحص يومياً، فيما شددت على وجوب وضع استراتيجية لمواجهة كورونا بديلة عن خيار الحظر.

وقال المتحدث باسم النقابة

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