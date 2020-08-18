كومان يصل مدينة برشلونة لإتمام عقده مع البرسا

2020/08/18 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

وصل رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا إلى مطار إلبرات مساء اليوم الثلاثاء من أجل إتمام تعاقده مع برشلونة رسميا.

وسيتولى كومان تدريب برشلونة خلفا لكيكي سيتيين الذي تمت إقالته عقب الهزيمة الكارثية من بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف لهدفين.

ومن المقرر أن يوقع كومان على عقد يربطه بالنادي الكتالوني لسنتين وفقا للتقارير الصحفية.

وبذلك ينهي كومان رحلته مع منتخب بلاده هولندا التي بدأت في عام 2018 والتي شهدت قيادته للطواحين للتأهل ليورو 2020، وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية قبل الهزيمة ضد البرتغال.

ومن المفترض أن يعلن برشلونة عن التعاقد بشكل رسمي اليوم في وقت لاحق.

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