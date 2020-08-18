النزاهة تكشف عن صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحق وزير ومحافظين سابقين

2020/08/18 | 19:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أوامر استقدام وقبضٍ بحق وزير ومحافظين سابقين، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

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