النزاهة تصدر أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحق وزير ومحافظين سابقين

2020/08/18 | 19:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أوامر استقدام وقبضٍ بحق وزير ومحافظين سابقين، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “أمر استقدامٍ صدر بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله، على خلفيَّة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المنفذة للمشروع الوطني …

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