درجال وحمودي ينهيان تعديلات النظام الاساسي للاولمبية

2020/08/18 | 19:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..بالتشاور مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، انهى رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي التعديلات الضرورية الاخيرة للنظام الاساسي للجنة الأولمبية.وقال مدير المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية حسين علي في بيان تلقته /المعلومة/ ان “الاتفاق على تلك التعديلات خلال إجتماع مطوّل إستمر لساعة متأخرة من ليلة أمس الموافق للسابع عشر […]

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