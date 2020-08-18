2020/08/18 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة للمعلمين والمدرسين الاكراد في كركوك للمطالبة بنقل ملاكاتهم من اقليم كردستان الى وزارة التربية في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 19:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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